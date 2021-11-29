29 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Власти Германии могут ввести безвизовый режим для россиян моложе 25 лет

Новое правительство Германии может ввести безвизовый режим для "особо важных целевых групп" из России, в первую очередь речь о молодых людях до 25 лет.

Для этого, правда, ФРГ придется провести консультации с властями ЕС. Но инициативу уже поддерживают представители немецкого бизнеса, пишут "Известия".

В общественных организациях Германии, работающих с правительством по вопросу отмены виз, заявляют, что главная цель подобных послаблений – "развитие партнерства гражданских обществ". Но очевидно, что проект нацелен и на поиск перспективных молодых специалистов для экономики страны.

Экс-уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе ранее заявлял, что российские студенты чаще всего выбирают Германию, чтобы пройти обучение за границей. В этом смысле ФРГ опережает даже США. Россияне составляют пятую по величине группу студентов в стране, уточнял он.

Отметим, что интерес взаимен. Недавний опрос платформы GeekBrains показал, что 53% студентов IT-специальностей хотят уехать из России. В опросе приняли участие более 5 тыс. учащихся из разных городов России. 25% тех, кто хочет уехать, видят себя эмигрантами в США, еще 7% хотят перебраться в Великобританию, также в топе Германия и Канада.

Теги: безвизовый режим, германия, молодежь, студенты



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