Цена на картофель в России вырастет из-за плохого урожая

27 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Картофель (2020) | Фото: Накануне.RU

Цена на картофель в России вырастет из-за плохого урожая

Картофель в России подорожает, также ожидаетcя постепенное повышение цен на овощи практически по всем позициям. Об этом сообщила агентству "Прайм" исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

По ее словам, в текущем году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту цены на него.

Кроме того, по словам эксперта, были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, что делает дороже иностранную продукцию.

Строгая добавила, что есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии.

Ранее сообщалось, что Россия намерена активизировать закупку картофеля в странах СНГ. Это позволит получить картофель по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая может произойти к весне 2022 года.

В Минсельхозе отмечали, что из-за непогоды сбор отечественного картофеля идет медленнее, а его объем ниже. Кроме того, качество в этом году невысокое. По словам экспертов, продукция чрезмерно влажная, что отрицательным образом скажется на хранении.

Теги: картофель, цена, урожай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2714

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети