Цена на картофель в России вырастет из-за плохого урожая

Картофель в России подорожает, также ожидаетcя постепенное повышение цен на овощи практически по всем позициям. Об этом сообщила агентству "Прайм" исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

По ее словам, в текущем году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту цены на него.

Кроме того, по словам эксперта, были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, что делает дороже иностранную продукцию.

Строгая добавила, что есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии.

Ранее сообщалось, что Россия намерена активизировать закупку картофеля в странах СНГ. Это позволит получить картофель по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая может произойти к весне 2022 года.

В Минсельхозе отмечали, что из-за непогоды сбор отечественного картофеля идет медленнее, а его объем ниже. Кроме того, качество в этом году невысокое. По словам экспертов, продукция чрезмерно влажная, что отрицательным образом скажется на хранении.