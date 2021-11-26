Теперь не добровольно. Обязательную вакцинацию для граждан 60+ ввели в Свердловской области

На территории Свердловской области ввели обязательную вакцинацию среди населения старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 60 лет и старше - 147,8% . В данной возрастной группе в течение нескольких недель, начиная с 4 октября 2021 года, регистрируется рост заболеваемости новый коронавирусной инфекцией стабилизации на высоком уровне на прошлой неделе. За весь период в данной возрастной группе зарегистрировано более 80% летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией - более 6 тыс. случаев. При высоком уровне заболеваемости охват прививками против новой коронавирусной инфекции лиц данной возрастной группы остается недостаточным. По состоянию на 22.11.2021 охват вакцинацией лиц возрастной категории "старше 60 лет" составил 48,2%", - говорится в постановлении.

Согласно документу, граждане 60+ должны привиться однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 29 декабря текущего года. Вторым - до 27 января 2022 года.