Лукашенко выступил перед мигрантами, собравшимися у границы с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, где размещены ближневосточные мигранты.

Белорусский лидер осмотрел территорию лагеря, а также выступил перед беженцами, пообещав отправить домой всех желающих. Мигранты встретили Лукашенко аплодисментами.

"Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", - цитирует Лукашенко БелТА. При этом белорусские власти не будут насильно выдворять мигрантов на родину, заверил он. "Кто хочет уехать домой, поможем это сделать. Но заставлять не будем. Это ваше право", - сказал президент.

"Это ваша воля: пройдете - идите. Вот и вся философия", — заявил Лукашенко, комментируя желание людей попасть на территорию ЕС.

Кроме того, белорусский лидер призвал Германию забрать беженцев, скопившихся возле белорусской госграницы. "Это не большая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - заявил президент Белоруссии. Он обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев в ФРГ, поскольку "тогда проблема кризиса на границе будет решена".

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Лукашенко предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса.

По данным Sputnik Беларусь, Лукашенко "внес предложение в целом по развязке ситуации". Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза.

Напомним, на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, желающих нелегально попасть в ЕС. Между ними и польскими силовиками регулярно происходят стычки и столкновения.