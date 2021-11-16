16 Ноября 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко сообщил, что предложил Меркель пути решения миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель варианты разрешения миграционного кризиса.

15 ноября лидеры двух стран пообщались по телефону. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", разговор длился около 50 минут.

По данным Sputnik Беларусь, Лукашенко "внес предложение в целом по развязке ситуации". Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза.

Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Позже между ними должен состояться еще один телефонный разговор.

Ранее президент России Владимир Путин и ио канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В пресс-службе кабинета министров Германии сообщили, что "Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" мигрантов белорусским режимом, попросила Путина повлиять на это".

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Теги: александр лукашенко, мигранты, ангела меркель



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