Цен на гаджеты в России вырастут на 15-17%

Цены на смартфоны в России в следующем году могут вырасти.

Как сообщили ритейлеры и аналитики, рост составит 15–17%. Подорожание телефонов и компьютерной техники может произойти уже в I квартале на 10%. Как говорят эксперты, в 2021 году гаджеты уже подорожали до 30%.

По данным участников рынка, это связано с дефицитом комплектующих и проблемами в логистике на мировом уровне, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, с 2022 года крепкий алкоголь может подорожать на 7,3–7,6%. Так, цена на водку вырастет с 243–320 руб. до 261–342 руб. Пол-литровая бутылка самого дешевого коньяка обойдется, в 480 руб. вместо прежних 446.