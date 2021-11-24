"Солдатские матери Санкт-Петербурга" решили организовать себе бесплатный пиар?

Коронавирусные локдауны, экономические кризисы, политические скандалы – негатива в нашей жизни хватает. Но не зря говорят: кому война, а кому мать родна. Для политической заказухи, видимо, нет локдаунов.

Накануне в редакции нескольких СМИ пришла рассылка очередной политической заказухи. Несколько неожиданно, что в этот раз заработать пытаются правозащитники из НКО «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Для тех, кто не в курсе - это юристы, которые зарабатывают на консультациях призывников и сопровождают судебные дела по военнослужащим.

Разных ООО «Солдатских матерей» по стране с десяток, некоторые реально безвозмездно помогают, защищают, но товарищи из Питера оказались, судя по всему, коммерсантами и довольно радикальными. Дело в том, что из-за недавнего ограничения по работе с информацией, которое ввело ФСБ, «матерям» из Питера буквально перекрыли кислород, т.к. теперь за свои расследования они могут попасть под "уголовку".

Как рассказали питерские коллеги, зарабатывало НКО «Солдатские матери Санкт-Петербурга» до недавнего времени неплохо и теперь, чтобы избежать убытков (многие заказы они выполнять не могут), они пошли по журналистам – поднимать народную волну против власти, чтобы оспорить решения ФСБ, а заодно и про дедовщину шухер навести – надо же оправдывать свое существование. К сожалению, это очень похоже на пример бизнеса на человеческих трагедиях и манипуляции чувствами реальных матерей и их сыновей. Прикрываясь заботой о судьбах простых солдат, можно зарабатывать много, да еще и «благородно»… Очень удобно.

Интересно, что судьба питерских «матерей» очень турбулентная – в 2014 их признали иноагентами, потом в 2015 им удалось переоформиться, они избавились от «агентского» статуса и даже выбили себе грант на 2,7 млн. Почувствовав вкус денег, они удачно встроились в ряды псевдоборцов за права вместе со скандальными «призыва.нет» и прочими юрист-помощниками, неоднократно вызывали вопросы своими сборами донатов в соцсетях для очередного призывника. Теперь, кажется, дошли до общественных провокаций – деньги зарабатывать хотят все.

Фронтмен у «матерей» юрист Александр Горбачев взял на себя раскрутку старых кейсов по неуставнякам в армии, а его команда подготовила непонятный соцопрос и ряд фейковых «отзывов» с драматичными историями призывников, которые и предлагают журналистам распиарить.

Хочется донести до читателей одну простую мысль: если юрист начинает работу с вами со лжи и манипуляций, то грош цена такому юристу – он заинтересован лишь в собственном заработке, а не в помощи доверителю. Именно такого рода юристы, судя по всему, сидят в НКО «Солдатские матери Санкт-Петербурга», советуем иметь в виду.