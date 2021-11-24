В "Почте России" прокомментировали применение силы к пожилой саратовчанке

Управление федеральной почтовой связи Саратовской области осудило применение сотрудниками охраны силы к пожилой посетительнице почтового отделения.

Начальник пресс-службы управления Наталья Можейко выразила сожаление "такой ситуацией". По ее словам, сотрудники почтового отделения действовали по инструкции и вызвали группу быстрого реагирования, так как поведение посетительницы было неадекватным и непредсказуемым, что мешало обслуживать других клиентов.

"Мы уже обратились к их руководству с претензией и требованием провести служебное расследование по этому инциденту", — отметила Можейко, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Instagram-паблике "ЧП-Саратов" появилось сообщение, что в почтовое отделение №15 в Саратове 22 ноября зашла старушка, которая громко разговаривала вслух, сняла верхнюю одежду, села на стул, при этом работники почты несколько раз попросили ее удалиться, после чего вызвали группу быстрого реагирования. После приезда сотрудник охраны "схватил бабушку, заломал руку" и "выкинул в предбанник почты на ледяной пол, при этом она ударилась головой".

Прокуратура и региональное управление СК РФ проводят проверки. Группа немедленного реагирования принадлежит ООО ЧОО "Авакс". Действиям охранников будет дана оценка.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.