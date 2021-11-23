Авиакомпании прекращают рейсы в открытый этой осенью новый аэропорт в Тобольске

Авиакомпании массово сворачивают рейсы в открытый этой осенью новый аэропорт в Тобольске. Об этом сообщает портал Frequentflyers.

Продажи на рейсы Москва - Тобольск закрыла "Победа", которая летала по этому маршруту три раза в неделю, а Red Wings сократила количество рейсов из Екатеринбурга в Тобольск с двух до одного в неделю. Причиной стало отсутствие достаточного пассажиропотока. После пандемии коронавируса будет решаться вопрос о целесообразности возобновления полетов.

Пассажиров принудительно переоформляют на рейсы из/в Тюмень на те же даты и примерно то же время, предлагая в случае несогласия вернуть деньги или выбрать альтернативный рейс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов", в 2022 году число направлений полетов из Тобольска планируется увеличить вдвое, а количество рейсов – до 26 в неделю

"В 2022 году планируется увеличение количества рейсов из аэропорта Тобольска Ремезов. К уже выполняющимся рейсам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск планируется добавить полеты по новым направлениям. Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления – UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления – "ИрАэро"). Таким образом, число направлений полетов из аэропорта Ремезов планируется увеличить до десяти, а количество рейсов, таким образом, увеличится до 26 в неделю", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора тобольского аэропорта Владимира Вараввы, первые регулярные рейсы аэропорт Тобольска Ремезов принял 15 октября этого года. Чуть больше чем за месяц он обслужил около 3000 пассажиров.

"Для нового регионального аэропорта, который открылся в разгар пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений, и устойчивое расписание в котором все еще формируется, это весомая цифра", - заявил он. Варавва также подчеркнул, что благодаря субсидиям, авиакомпании могут удерживать доступную для пассажиров стоимость билетов.

Единственным направлением полетов из Тобольска на коммерческой основе без федеральных субсидий остаются рейсы в Москву.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР и при поддержке Тюменской области в рекордно короткие сроки – два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.