В аэропорту Тобольска приземлился первый самолёт из Екатеринбурга

Сегодня новый аэропорт Тобольска "Ремезов" (управляется УК "Аэропорты Регионов") обслужил первые регулярные рейсы из Екатеринбурга и обратно. Направление обслуживает авиакомпания "Red Wings" на воздушных судах "Сухой суперджет-100". Самолёт приземлился в аэропорту в 10.33 по местному времени, сообщили Накануне.RU в "ЗапСибНефтехиме"

Рейсы в крупнейший город Урала будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Направление Екатеринбург - Тобольск включено в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволяет существенно снизить стоимость перелета для пассажиров. Уточнить расписание полетов и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или в агентствах по продаже авиаперевозок.

"Полёты из аэропорта "Ремезов" в Екатеринбург открывают перед тоболяками новые возможности для путешествий: в столице Урала находится один из крупнейших аэропортов России с большим выбором рейсов не только в российские регионы и на курорты Чёрного моря, но и в зарубежные страны. Прямое авиасообщение с Екатеринбургом также позволит уральцам открыть для себя новое туристическое направление выходного дня", – сказал исполнительный директор аэропорта "Ремезов" Владимир Варавва.

В ближайшие недели из аэропорта Тобольска откроются рейсы в Новосибирск ("S7") и Санкт-Петербург ("Аэрофлот").