"Аэрофлот" запустил продажу билетов в Тобольск

Вслед за "Победой" билеты в Тобольск начал продавать "Аэрофлот", сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

"Собственные рейсы стартуют 3 ноября из Санкт-Петербурга и будут выполняться по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям", - уточнили в авиакомпании.

Напомним, 24 сентября аэропорт принял первый рейс. Участие во встрече лайнера приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, член правления, генеральный директор "СИБУР" Михаил Карисалов. Объем вложений в строительство гавани составил 19 млрд руб.