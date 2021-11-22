22 Ноября 2021
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Беженцы на польско-белорусской границе. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши

Бизнес предупредил о перебоях с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) предупредил о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса в Белоруссии. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Совета, направленное первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В КСИИ заявили, что многокилометровая пробка из грузовиков возникла на контрольно-пропускном пункте "Бобровники", что грозит российским потребителям перебоями с поставками товаров.

Отмечается, что через границу ЕС и Белоруссии проходит около 10% российского импорта, включая товары первой необходимости, медицинские изделия, сырье, упаковку и оборудование.

С задержками уже столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен.

Напомним, глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе. Она охарактеризовала текущий миграционный кризис как "тщательно разработанный" и якобы призванный отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" со стороны белорусских властей.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал больше интервью, в котором рассказал, в частности, о своем видении ситуации на белорусско-польской границе.



Теги: товары, поставки, миграционный кризис



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