Путин пожалел детей мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе

Президент Владимир Путин дал больше интервью, в котором рассказал, в частности, о своём видении ситуации на белорусско-польской границе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Не нужно забывать, откуда возникли эти кризисы, связанные с мигрантами. Белоруссия является первооткрывателем этих проблем что ли? Нет, это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. <…> Это первое. Второе. Хочу сказать вот ещё о чём. Хочу, чтобы все знали. Мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд – люди покупают билеты и полетели", - сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что важной темой является гуманитарная сторона вопроса.

"Вопросы гуманитарного характера, дети же маленькие. Честно говоря, когда смотрю, мне прежде детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью, а они сидят без средств к существованию, они заканчиваются. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе. Да, людей жалко, конечно. Я сейчас говорю не о причинах, не о том, что там происходит. Жалко людей, безусловно", - сказал Путин.