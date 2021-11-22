Суд признал невменяемым участника "скверных" протестов в Екатеринбурге

Суд вынес приговор участнику "скверных" протестов в Екатеринбурге Ивану Ноговицыну.

Напомним, Ноговицына обвиняли в участии и призывах к массовым беспорядкам во время протеста против строительства храма в сквере у Театра драмы в 2019 году. Его задержали в ноябре 2020 года во Владивостоке при пересечении государственной границы.

Затем молодого человека перевезли в Читу. Впоследствии Иван был этапирован в уральскую столицу из Читы и помещен в СИЗО. В марте сообщалось, что екатеринбуржца направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщил сегодня в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, суд освободил Ноговицына от ответственности, поскольку посчитал, что преступление было совершено им в состоянии невменяемости. По информации митрополита, уралец направлен на принудительное лечение.

Известно, что приговор выносил Верх-Исетский районный суд. Получить оперативный комментарий в суде Накануне.RU не удалось.