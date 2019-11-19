Депутаты поддержали главу Екатеринбурга: сквер у театра Драмы переведен в категорию земель общего пользования

Во вторник, 19 ноября, депутаты Екатеринбургской городской думы на своем очередном заседании, приняли решение о возвращении территории сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сразу после того, как был заслушан доклад начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова, народные избранники обсудили вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары). В результате единогласным решением территория Октябрьской площади оказалась переведена в категорию ТОП-1.

Напомним, до настоящего времени участок под сквером у Театра драмы был наделен статусом ЦС-5, который присвоен ему решением городской думы в начале текущего года во время подготовки к строительству собора святой Екатерины. Однако после общегородского опроса, инициированного главой Екатеринбурга Александром Высокинским и прошедшего 13 октября этого года, храм было решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода, а сквер у театра Драмы - признать землей общего пользования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о перспективах проведения опросов граждан. В частности, градоначальник прокомментировал итоги прошедшего опроса екатеринбуржцев по выбору места строительства собора святой Екатерины, а также поделился планами городских властей о перспективах проведения подобной процедуры в дальнейшем.

"Мы первыми в России прошли этот путь, был создан эффективный и демократичный механизм для решения проблем и спорных ситуаций в будущем. Многие города теперь изучают опыт Екатеринбурга", - подчеркнул Александр Высокинский.

Мэр отметил, что следующая задача властей - научиться проводить локальные опросы граждан в различных микрорайонах мегаполиса. По словам Высокинского, технология должна быть предельна проста и понятна для жителей.

В свою очередь, представители экспертного клуба Екатеринбурга назвали опрос по храму святой Екатерины "уникальным опытом развития гражданского общества".