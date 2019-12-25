Галкин о протестах в Екатеринбурге: Какая связь с личной волей человека, если церковь хочет строить храм там, где у людей сквер?

Известный российский шоумен Максим Галкин поделился мнением о "скверных" протестах в Екатеринбурге, которые прошли в мае этого года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал каналу "А поговорить?" на YouTube.

Артист заявил, что в стране очень многие вещи не зависят от желания работать и трудиться.

"Каждый житель не может решить проблему вывоза мусора из города, проблему общественного транспорта, проблему с парковками. Это проблема, которую не может решить человек, это государство должно решать. Какая связь с личной волей человека вот в Екатеринбурге, если церковь хочет строить свой храм там, где у людей сквер? И при чем тут добрая воля каждого человека, его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм?", - отметил Галкин.

Как сообщало Накануне.RU, недавний опрос показал, что жители Екатеринбурга считают главным событием уходящего года конфликт сторонников и противников строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Такое мнение выразил каждый третий опрошенный житель города.