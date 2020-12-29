Госохрана разрешила снести Приборостроительный завод в Екатеринбурге

Госохрана одобрила снос четырехэтажного корпуса Приборостроительного завода на Горького, 17 в Екатеринбурге. Об этом сообщается в документе, опубликованном управлением. Напомним, что именно эта площадка была выбрана для строительства храма святой Екатерины.

Согласно документу, при демонтаже здания, построенного вблизи к Музею Мамина-Сибиряка, последнее рекомендовано оградить двухметровым забором, а сам корпус завода разбирать сверху вниз, способом "на себя".

Предусмотрен мониторинг состояния объекта культурного наследия в процессе ведения работ: визуальное наблюдение, фотофиксация и т. п. Для наблюдения за соседними зданиями необходимо будет заложить стенные и грунтовые реперы.

Сносом будет заниматься УГМК.