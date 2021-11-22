22 Ноября 2021
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Происшествия Санкт-Петербург Ленинградская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Ленобласти поймали людоеда

В Ленинградской области задержанный по подозрению в убийстве рассказал, что употреблял человечину.

Неожиданным поворотом обернулся допрос мужчины, сбежавшего после ДТП на трассе "Сортавала". В иномарке находились три человека, когда водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Он и его пассажиры после аварии бросили машину и сбежали в лес. При осмотре машины в багажнике нашли тело мужчины с практически отрезанной головой.

Сбежавших позже задержали в Санкт-Петербурге. Они сообщили, что мотивом убийства стала спонтанная месть.

Между тем, в процессе допроса Егора К. – одного из подозреваемых – выяснилось, что он может быть причастен к еще одному убийству, совершенному осенью прошлого года. Тогда в дренажной трубе парка Сосновка в Выборгском районе Петербурга нашли тело 38-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Раскрыть дело по горячим следам не удалось.

Но Егор К. рассказал, что это его рук дело. Портал 47news привел цитату из допроса подозреваемого об этом эпизоде: "… Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус. Но не решался это сделать, так как было страшно. Точно не помню, но примерно в конце сентября прошлого года я решился. Я взял нож, рюкзак и пошел на охоту в парк Сосновка, так как там нет видеокамер и мало ходит людей. Когда я увидел какого-то человека, то выбрал его и пошел за ним. Я подошел сзади и ударил его ножом в шею. Он стал сопротивляться, и я ударил его в область шеи еще примерно десять раз. Когда он умер, я распотрошил ему шею и попробовал кровь и мясо на вкус. Но мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы мне не понравились. Перед тем, как спрятать тело в трубу, я отрезал ему язык. Когда я приехал в квартиру на Богатырском проспекте, где тогда жил, я нашинковал язык и долго варил его в кастрюле с маслом. Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась …".



Теги: людоед, расчленение, убийство



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