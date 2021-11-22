В Татарстане начинает действовать запрет на вход в общественный транспорт без QR-кода

В общественный транспорт Татарстана с 22 ноября нельзя попасть без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медицинских противопоказаниях к прививке.

Речь идет о городском, пригородном и межмуниципальном транспорте. Такая мера также распространяется на казанское метро. Электронные коды будут проверять при продаже билетов.

В противном случае пассажиру придется покинуть транспорт, сообщает "Коммерсант".

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что ведение QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляет права человека.

Попова обратила внимание на то, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости.

"Никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости", — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, а ныне – посол России в Кабо-Верде (правда, так и не доехавший до сих пор до места работы) Наталья Поклонская, всегда выступавшая за добровольную вакцинацию от коронавируса, назвала QR-коды "нарушением Конституции".

Тем временем, жители Тобольска записали видеообращение для Владимира Путина, в котором просят отменить QR-коды.