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Экономика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, деньги, Роснано (2020) | Фото: Накануне.RU

22 ноября Мосбиржа может возобновить торги облигациями "Роснано"

22 ноября Мосбиржа планирует возобновить торги облигациями российской компании "Роснано".

19 ноября биржа приостановила торги бумагами государственной корпорации, не указав причины этого. Всего на бирже обращаются облигации на 71,5 млрд руб.

"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление биржи.

Ранее компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о реструктуризации бизнеса. В госкорпорации хотят "избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга".

Тем временем, инвесторы обеспокоены слухами о возможном дефолте "Роснано", и обсуждают возможность распродаж облигаций компании на торгах 22 ноября в случае возобновления торгов на бирже, сообщает "Газета.ру". До сих пор российские госкомпании ни разу не объявляли дефолта по своим обязательствам.

В декабре 2020 года возглавлявший корпорацию Анатолий Чубайс покинул свой пост, ему на смену пришел выходец из "Ростеха" Сергей Куликов. Чубайс был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

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Теги: Мосбиржа, Роснано, облигации, госкомпания



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