Чубайс рассказал, о чем просил Путина перед увольнением из "Роснано"

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс перед своим уходом из "Роснано" обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.

"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что "он не встретился с Чубайсом" и что "президент не назвал его имени",- сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.

Политик сообщил, что он созвонился с Путиным, и тот ему сам предложил должность спецпредставителя. При этом Чубайс просил Путина, чтобы его не оформляли как помощника главы государства или госслужащего.

В итоге, подчеркнул Чубайс, ему не положен "набор" из секретаря, "ксивы", личного кабинета и "мигалки".

Напомним, в начале декабря Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Вместо него на этот пост было предложено назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в новой должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.