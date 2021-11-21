21 Ноября 2021
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: kp.ru

В Солнечногорске полицейские ликвидировали стрелка

В Солнечногорске правоохранители ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в городе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Московской области, возбуждено дело по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня ночью 53-летний местный житель пил алкоголь вместе со своей сожительницей. Поссорившись с ней, подозреваемый предположительно направился в дом к своей матери, убил ее и поджог дом. Взяв ружье, он вернулся к дому своей сожительницы и начал стрелять по дверям помещения, требуя, чтобы женщина к нему вышла. Та смогла укрыться в доме вместе со своими родственниками и вызвать на место сотрудников полиции и росгвардии.

"Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, причины смерти пенсионерки. Потом будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части. Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.



Теги: стрельба, убийство, уголовное дело



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