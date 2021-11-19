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Общество Санкт-Петербург
рейдерский захват (2016) | Фото: trishurupa.ru

Барабанщиков рассказал о намеренном банкротстве чиновниками госкомбинатов соцпита

Сегодня, 18 ноября, была опубликована вторая часть разоблачительного интервью экс-главы Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, сделанного незадолго до задержания. В нем он рассказал о коррупционных схемах на рынке соцпита, картельных сговорах и намеренном банкротстве государственных комбинатов. Через месяц после последнего интервью Барабанщиков был задержан без предъявления правоохранительными органами каких-либо доказательств.

Первая часть интервью Алексея Барабанщикова вызвала резонанс среди петербуржцев. И сегодня было опубликовано продолжение с не менее громкими фактами о состоянии рынка социального питания города.

Среди прочего, экс-глава Управления соцпита Петербурга рассказал о причинах плачевного состояния городских комбинатов. По его словам, это может иметь отношение к процветающим картельным сговорам между районными чиновниками и частными предприятиями, а также к откровенному рейдерству в отношении государственных учреждений, что зачастую приводит к их банкротству при полном попустительстве со стороны Смольного.

«Честно говоря, меня удивляет позиция Смольного в отношении городских комбинатов. Это коммерческие организации, акционером которых является Комитет имущественных отношений. Прибыль этих организаций распределяется в городской бюджет, а если предприятие работает в убыток или вообще становится банкротом, то это бремя ложится тоже на городской бюджет. При этом Смольный сквозь пальцы смотрит на то, как один городской комбинат уничтожается вслед за другим», — сказал Барабанщиков.

При этом обанкротившиеся городские комбинаты фактически переходят в собственность частных. В пример работы подобной схемы Барабанщиков привел ситуацию с КСП «Юность», где в роли кредиторов выступили частники, и, в конечном итоге, именно они и станут обладателями мощностей разорившегося городского предприятия.

Более того, по мнению Барабанщикова, к этому могут быть причастны и чиновники районных администраций, действующие в интересах частных комбинатов.

«Все это не могло бы случиться без прямого участия районных администраций, или, как минимум, их попустительства и халатного отношения к городскому имуществу. Когда их (городские комбинаты – прим. ред.) ставят специально в условия, в которых работать невозможно, это уже не рыночная конкуренция, а рейдерство, и этим должны заниматься правоохранительные органы», — отметил Алексей Барабанщиков.

Напомним, после скандального задержания Алексея Барабанщикова десятитысячное сетевое объединение школьных матерей Санкт-Петербурга потребовало немедленно освободить экс-главу Управления соцпитания, а его адвокат заявил о политическом характере преследования.

По словам адвоката, у следствия нет никаких доказательств вины Барабанщикова, однако он проходит подозреваемым по делу о причинении «имущественного ущерба» неустановленной группой лиц. Примечательно, что экс-глава Управления соцпита Петербурга был задержан после серии успешных нововведений на рынке социального питания, которые фактически «перекрыли кислород» нечистым на руку чиновникам.



Теги: алексей барабанщиков, александр беглов, смольный, соцпитание, коррупционные схемы, банкротство



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