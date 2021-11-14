15 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Петербурга считают Беглова главным «виновником» беспредела на рынке соцпитания

Петербуржцы считают, что за многочисленные проблемы на рынке социального питания города, в первую очередь, несет ответственность губернатор Александр Беглов. Такие результаты показал соцопрос, проведенный пабликом «Школьный Ревизорро» в соцсети «ВКонтакте».

Администрация сообщества поинтересовалась у жителей Петербурга, кто, по их мнению, виноват в хаосе на рынке соцпитания.

скрин, лп, соцсети(2021)|Фото: https://vk.com/wall-200619947_4026/школьный ревиззоро

Ранее СМИ отмечали, что в Северной столице в данной сфере присутствует коррупционная составляющая. Некоторые чиновники из Смольного имеют непосредственное отношение к картельным сговорам и связаны с владельцами крупных комбинатов питания города. Многие респонденты подчеркнули, что именно градоначальник, а также его окружение привели рынок организации питания для учебных заведений в нынешнее состояние.

По мнению большинства участников опроса, градоначальник обязан осуществлять контроль в такой важной для города сфере, как организация питания в школах Петербурга. «Рыба гниет с головы», — написал один из комментаторов.

соцсети, скрин, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

Напомним, 10 ноября был задержан бывший руководитель УСП Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». При этом ряд источников утверждают, что уголовное преследование Барабанщикова связано исключительно с его реформаторской деятельностью, поскольку он ввел новый общегородской стандарт качества школьного питания, что, мягко говоря, не устроило многих крупных игроков на этом рынке.

Ранее сообщалось, что родители петербургских школьников выступили в поддержку задержанного бывшего главы УСП.

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Теги: соцпитание, александр беглов, алексей барабанщиков, смольный,



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