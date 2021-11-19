19 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Румен Радев (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент Болгарии назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев на предвыборных дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российским и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

Он призвал к прагматичной политике в отношении России. Она не является примером для Болгарии, но не является и врагом, поэтому нужно договариваться.

На вопрос Герджикова, чей Крым, Радев сказал: "Он сейчас российский". И добавил, что прежде чем беспокоиться о других странах, нужно посмотреть на дела у себя дома.

Герджиков же считает, что санкции против России должны сохраняться, пока Россия снова не подарит Крым Украине.

В первом туре выборов Радев набрал 49% голосов, Герджиков – 23%. Второй тур пройдет в ближайшее воскресенье, 21 ноября.



Теги: Крым, Болгария



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