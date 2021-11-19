19 Ноября 2021
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австрия зальцбург (2007) | Фото: Накануне.ru

"Несмотря на месяцы уговоров": Австрия вводит с февраля всеобщую обязательную вакцинацию

Австрия вводит общенациональный локдаун на три недели, а с февраля 2022 года начнется обязательная всеобщая вакцинация, об этом заявил канцлер страны Александер Шалленберг.

"С понедельника, 22 ноября, максимум на 20 дней вводится общенациональная изоляция. Ее эффективность мы оценим через 10 дней. Изоляция для вакцинированных граждан закончится не позднее 12 декабря. Очень больно, но мы вынуждены принять эти меры. Прошу всех их соблюдать, чтобы провести Рождество уже в нормальных условиях", - заявил канцлер.

Обязательную же вакцинацию власти считают "единственным способом выйти из порочного круга". "Несмотря на месяцы уговоров, мы не смогли убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию. Ограничения для непривитых повысили уровень вакцинации, но этого недостаточно. Теперь мы должны посмотреть реальности в глаза", - заявил канцлер, добавив, что "слишком много политических сил выступают против вакцинации – это безответственно". Обязательная вакцинация вводится с 1 февраля 2022 года.



Теги: австрия, обязательная вакцинация, локдаун



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