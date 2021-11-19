Сибирский полпред Анатолий Серышев посетил Туву: Республике будем помогать по максимуму, как поручил президент

Накануне полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил с рабочим визитом республику Тыва. Он встретился с главой республики, спикером регионального парламента и посетил ряд объектов, передает корреспондент Накануне.RU. Это первый визит полпреда в регион.

Обсуждались вопросы строительства жилья, социальных объектов, газификация, эпидситуация, экономическое развитие. На личной встрече глава Тувы Владислав Ховалыг ознакомил Анатолия Серышева с наиболее актуальными проблемами региона.

Глава Тувы рассказал, что при поддержке федеральных властей в этом году открыли новую школу на 825 мест в густонаселённом периферийном микрорайоне Кызыла. Такие же современные школы со следующего года начнут возводить в столице и районах республики. Правительство Тувы защитило 1,7 млрд рублей на строительство семи новых образовательных учреждений. Кроме того, с 2022 года начнется капитальный ремонт 12 образовательных объектов. Таким образом региональные власти намерены начать решение вопроса перегруженности школ.

По организации борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией в регионе идет системная работа. Эпидемиологическая обстановка в октябре-ноябре оставалась достаточно стабильной. В Туве самый высокий в округе охват населения вакцинацией против COVID-19 – более 83% от плана. Это пятое место в Российской Федерации. Однако тревогу региональных властей вызывает ситуация на рынке труда, в том числе с учетом последствий ограничений, вызванных пандемией.

Владислав Ховалыг рассказал Анатолию Серышеву о ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Тувы, в рамках которой в республике заработали заводы по производству кирпича и железобетонных изделий, комплекс по переработке дикоросов, возрождается известный тувинский курорт «Чедер». Глава отметил, что это только часть проектов, реализующихся по ИПСЭР.

Затем полпред и глава республики посетили строительные площадки в южной части города Кызыла, где возводят дома в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и предоставления жилья для детей-сирот. Анатолий Серышев также осмотрел строящийся детский сад на 280 мест, который возводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография». Готовность этого социального объекта составляет 99%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республика Тыва.

Владислав Ховалыг поднял одну из самых «горячих» тем по доле финансового участия республики в стройках, связанных с национальными проектами, инициированными президентом. Согласно решению правительства для Тувы она до 2024 года не должна превышать 1%. Решение было принято и закреплено постановлением кабмина для того, чтобы выровнять базовые условия развития республики и создать условия для ее ускоренного экономического подъема. Программа развития Тувы была закреплена в качестве общегосударственной задачи.

Однако, несмотря на президентский уровень программы, в Туве она в реальности не выполняется. Фактические расходы на софинансирование федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья до сих пор составляют почти 50% всех затрат, которые республика не в состоянии обеспечить.

Также полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг рассмотрели ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

До 2024 года в регионе должно быть переселено около 2 тысяч человек из более 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Плановые показатели национального проекта в 2020 году выполнены. В текущем году введены в эксплуатацию 7 домов в городе Кызыле, в настоящее время заключаются договоры с гражданами для переселения, также строительные работы завершены и проводится постановка на кадастровый учёт ещё 4 многоквартирных жилых домов.

До конца 2021 года планируется завершить строительство 6 домов в селе Хову-Аксы. Для активизации реализации программы в регионе доля федерального софинансирования увеличена. Кроме того, для ускорения мероприятий по переселению в 2019–2021 годах региону из федерального бюджета дополнительно выделялись средства в размере 650 млн рублей, рассматривается возможность очередной финансовой поддержки в объеме 992 млн рублей.

Глава республики в ходе визита полпреда обратил внимание Анатолия Серышева на отдельные вопросы развития республики, которые без работы на федеральном уровне решить невозможно. В частности, речь шла о государственных нормативах стоимости жилья и их соответствия рыночным ценам. В дотационных регионах разница между ними настолько существенна, что тормозит всё строительство по государственным программам. Остро стоит, к примеру, вопрос с жильем для детей-сирот. Только по программе 2021 года из-за разницы в проектных и фактических ценах дефицит средств на строительство жилья для сирот составляет около 90 млн рублей.

Полпред отметил, что в регионе многое делается, строятся новые объекты, федеральный центр уделяет внимание республике, однако есть проблемы, которые нужно решать системно, объединять усилия всех заинтересованных сторон.

Владислав Ховалыг выразил уверенность, что благодаря содействию полпреда президента не только Тува, но и другие регионы РФ выполнят задачи, обозначенные национальными проектами.