Минцифры собирается ввести приложение для проверки QR-кодов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов только с помощью официального приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус". Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, так, вероятно, удастся избежать допуска в свободные от COVID-19 зоны граждан с поддельными QR-кодами.

"Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерируют условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить", - заявил Шадаев.

Напомним, что 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Глава Минцифр заявил, что на случай принятия законопроекта, у ведомства подготовлен целый набор соответствующих мер, который не потребует дополнительных мощностей.