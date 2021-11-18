18 Ноября 2021
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Арина Новосельская (2021) | Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Министра культуры Крыма доставят в Москву по делу о взятке

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую перевезут в Москву, где ей и изберут меру пресечения. Об этом сообщает Интрефакс со ссылкой на информированный источник.

Напомним, что в отношении министра культуры Крыма проводятся следственные мероприятия. Ранее издание "Керчь ФМ" со ссылкой на очевидцев сообщило, что Новосельскую доставили в Следственный комитет в наручниках, с ней в здание вошли два адвоката. Источник издания сообщает, что Новосельская может быть фигуранткой дела о взятке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Новосельская стала хорошо известна в федеральных СМИ после скандального разбирательства о принадлежности коллекции скифского золота, а также благодаря случаю с нецензурной бранью во время совещания у Аксенова.  



Теги: арина новосельская, крым, взятка, москва



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