Мигранты попытались прорваться в Польшу на лодках

Мигранты, находящиеся на белорусской территории, предприняли попытку пересечь проходящую по реке Буг границу Польши на лодке.

Трое человек на судне отправились от белорусского берега, но увидели патруль польских солдат, который их отпугнул. Мигранты развернули лодку, сообщает ТАСС.

При этом пограничники заметили еще одну группу мигрантов, спрятавшихся в кустах на территории Белоруссии. Вероятно, они также планировали переправиться на лодке.

Ранее стало известно, что более 400 иракцев, которые находятся на границе Белоруссии со странами ЕС, хотят вернуться на родину. Багдад отправил самолет для эвакуации иракских мигрантов.