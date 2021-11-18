Багдад отправил самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии

Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, передает РИА Новости.

Согласно расписанию белорусского аэропорта, вылет авиалайнера в Ирак с мигрантами на борту запланирован на 13.45 (совпадает с мск).

МИД Ирака сообщил, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, которые находятся на границе Белоруссии со странами ЕС.

Ранее сообщалось, что ближневосточные беженцы, которые не смогли прорваться в Польшу из Белоруссии, теперь хотят остаться хотя бы в стране пребывания.

Напомним, белорусские власти разместили часть беженцев на товарном складе логистического центра недалеко от границы, там им предоставили теплые вещи, еду, кому необходимо – оказывают медицинскую помощь.