17 Ноября 2021
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Общество Краснодарский край
котельная, жкх, приборы, счетчики, модернизация жкх (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной прошел в Новокубанске

На Кубани продолжается модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в районах и муниципалитетах. Накануне в Новокубанске была запущена в эксплуатацию новая котельная, передает корреспондент Накануне.RU.

Важно отметить, что модернизация множества объектов ЖКХ региона началась после старта программы Краснодарского края по развитию топливно-энергетического комплекса региона. Эта программа была разработан по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В церемонии запуска новой котельной в Новокубанске принял участие министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко. Он в частности сказал: "Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной обеспечит отоплением и горячим водоснабжением строящееся и существующее здания школы № 23. Масштабная модернизация отрасли началась с принятия краевой программы развития топливно-энергетического комплекса, разработанной по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, новый объект теплоснабжения в Новокубанске заменил старую и изношенную котельную, построенную еще в 1969 году.

котельная, жкх, приборы, счетчики, модернизация жкх(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Ляшко, при строительстве модульной котельной использовали современные решения по водоподготовке, управлению сетевыми насосами, разрабатываемые индивидуально, исходя из особенностей энергопотребления, качества топлива и воды.

Напомним, что за последние пять лет на Кубани модернизировали порядка 150 котельных. На эти цели из всех уровней бюджета и внебюджетных источников в регионе выделили свыше 1 млрд рублей.



Теги: вениамин кондратьев, котельная, тэк, кубань



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