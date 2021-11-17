Хабаровский край с 1 декабря вводит QR-коды на перелетах внутри региона

Хабаровский край с 1 декабря вводит QR-коды на внутренних авиалиниях в пределах региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", - отметили в правительстве края.

Напомним, введение QR-кодов в транспорте и общественных местах планируется правительством России на начало 2022 года, рассматриваться в Госдуме вопрос будет во второй половине декабря.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек, свободно 272. 96 человек подключено к аппаратам ИВЛ, на кислородной поддержке находятся 1174 пациента. На лечении находится 10 518 человек, в том числе 2295 стационарно, 8 223 амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19. 90 545 человек выздоровело.