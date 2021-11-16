На армянско-азербайджанской границе начались бои, Ереван призывает Россию вмешаться

Армянские и азербайджанские военные сообщили днем во вторник о локальных боях на общей границе. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии и бронетехники на границе, сообщило о минимум четырех раненых военнослужащих.

Секретарь совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обратился к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию страны.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - отметил он.

По словам Григоряна, Ереван надеется, что РФ окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с азербайджанской стороной не дадут результатов.