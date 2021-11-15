15 Ноября 2021
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Общество В России
перепись (2009) | Фото:fedpress.ru

Эксперты изумились данным Росстата о переписи "более 100% населения"

Эксперты выразили недоумение по поводу цифры, которую Росстат приводит в качестве результата переписи населения. Ранее замглавы ведомства Павел Смелов заявил "Коммерсанту", что в переписи приняло участие более 100% участников. Чиновник уточнил, что это цифра относительно прошлой переписи и данные еще не уточнены.

Социологи полагают, что государственному органу не стоило приводить неточные данные до завершения всех подсчетов, так как теперь он выглядит, мягко говоря, странно, особенно в заголовках СМИ.

"Посвященные люди должны прокомментировать и, наверное, уволить заместителя главы Росстата Павла Смелова, который допустил такое высказывание в прессе. При таком подсчете, если правильно он организован, число людей, которые участвовали, не может быть больше 100 процентов. Это абсурд и непрофессионализм совершенно полный. Я как социолог вообще не понимаю, как они могли выходить и комментировать данные, не проведя первичного анализа данных и не убрав дублей. Такой глупости, что число составило больше 100 процентов, быть никак не могло", - заявила в эфире радио "Говорит Москва" социолог Елена Башкирова.

Ранее Смелов говорил, что в переписи поучаствовали 99% населения, но эта цифра тоже вызвала массу вопросов. Популярные и не очень СМИ и блогеры начали опрашивать своих читателей и подписчиков, и результаты опросов ставят под сомнения реальность данных Росстата.

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Теги: росстат, перепись населения, результаты, социологи



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