Сын Каддафи собрался участвовать в президентских выборах в Ливии

Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах в стране.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету al-Marsad, документы были поданы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе страны.

Весной 2020-го года представители сына бывшего лидера ливийской Джамахирии заявили, что 49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Всеобщие выборы в стране назначены на 24 декабря.