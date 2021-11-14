14 Ноября 2021
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Политика За рубежом
ливия, флаг, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Сын Каддафи собрался участвовать в президентских выборах в Ливии

Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах в стране.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету al-Marsad, документы были поданы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе страны.

Весной 2020-го года представители сына бывшего лидера ливийской Джамахирии заявили, что 49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Всеобщие выборы в стране назначены на 24 декабря.

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Теги: Каддафи, сын, выборы, Ливия, президент



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