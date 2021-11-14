Россия начала поставлять Индии С-400

Россия начала Индии поставки первой партии систем ПВО С-400. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Первые поставки уже начались", - рассказал Шугаев на Dubai Airshow-2021.

Как пишет "Интерфакс", по его словам, Индия получит первый дивизион до конца года.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности купить у России второй полк зенитных ракетных систем С-400, несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны американских властей.