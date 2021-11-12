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Общество В России
Михаил Леонтьев (2020) | Фото: comdi.com

Михаил Леонтьев сравнил непривитых россиян с баранами, которые "не пасутся без пастуха"

Известный журналист, вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефть" Михаил Леонтьев сравнил россиян с баранами. Такую метафору он применил в эфире программы "Формула смысла" на радио "Вести FM" (государственный холдинг ВГТРК).

Программа вышла в эфир еще 29 октября.

"Я вообще запретил бы заниматься пропагандой вакцинации. Потому что это всё похоже на какой-то коллективный публичный маразм. Вы занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и, желательно, собаки — не пасутся", - прокомментировал Леонтьев ситуацию.

По мнению Леонтьева, власть "обязана обеспечить здоровье баранов, вне зависимости от их воли и сознания".

"Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке — обездвижил и уколол. И всё. Ну бараны же!", - заявил телеведущий.

Издание "Аргументы недели" отмечает, что Леонтьева не смутило, что его слова могут кого-то оскорбить: "Я никуда не избираюсь, ни в какие органы, поэтому хочу и оскорблю — ничего страшного. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации...".

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Теги: миахил леонтьев, обязательная вакцинация, бараны



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