Скончался барабанщик рок-группы Moody Blues Грэм Эдж

Грэм Эдж, являющийся барабанщиком и сооснователем британской рок-группы Moody Blues скончался. Музыканту было 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

Напомним, что Грэм Эдж оставался единственным членом группы из первого состава, но перестал гастролировать в 2018 году. Тогда же второй альбом группы Days Of Future Passed 1967 года достиг второго места в американских чартах.

Moody Blues была основана в 1964 году и является одной из самых старых действующих рок-групп в мире. За все это время группа успела продать 70 млн альбомов по всему миру, 18 из которых платиновых и золотых пластинок. Последний альбом был выпущен в 2003 году.