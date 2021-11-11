12 Ноября 2021
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Происшествия За рубежом
(2019) | Фото: форум Утро

Скончался барабанщик рок-группы Moody Blues Грэм Эдж

Грэм Эдж, являющийся барабанщиком и сооснователем британской рок-группы Moody Blues скончался. Музыканту было 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

Напомним, что Грэм Эдж оставался единственным членом группы из первого состава, но перестал гастролировать в 2018 году. Тогда же второй альбом группы Days Of Future Passed 1967 года достиг второго места в американских чартах. 

Moody Blues была основана в 1964 году и является одной из самых старых действующих рок-групп в мире. За все это время группа успела продать 70 млн альбомов по всему миру, 18 из которых платиновых и золотых пластинок. Последний альбом был выпущен в 2003 году.

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Теги: смерть, рок-группа, Moody Blues, Грэм Эдж



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