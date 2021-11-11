Иск пермяков об отмене обязательной вакцинации рассмотрят в конце декабря

Коллективный иск 142 жителей Пермского края к главному санитарному врачу региона Виталию Костареву об отмене обязательной вакцинации будет рассматриваться 21 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

По ходатайству ответчика дело было передано в краевой суд. Ранее рассматривать его должны были в Свердловском районном суде, однако, как следует из информации, опубликованной на сайте суда, иск возвращен заявителю.

"Административное исковое заявление возвращено, дело неподсудно данному суду", - говорится в сообщении.

Пермяки требуют отменить постановление Костарева о вакцинации от коронавируса, чтобы люди сами могли решать, прививаться им или нет. При этом уже набралось около 250 человек для второго коллективного иска. Один из истцов сообщил Properm.ru, что второе исковое заявление им вернули, сейчас они его дорабатывают и планируют отправлять в краевой суд.