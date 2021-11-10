Предпринимателей Югры обяжут проверять подлинность QR-кодов через специальное приложение

В Югре продлены ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Текст постановления опубликован на едином официальном сайте государственных органов региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, посещение гражданами которых в соответствии с правовыми актами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в том числе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19", - говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

Также предпринимателей обяжут с 15 ноября 2021 года использовать мобильное приложение "UGRA-QR" для проверки подлинности QR-кодов.