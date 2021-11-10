10 Ноября 2021
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Общество В России
Валентина Матвиенко (2018) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко не исключила принятия более жестких мер из-за ситуации с COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не исключает введения более строгих ограничительных мер в ряде регионов по отдельным категориям населения в связи с пандемией.

По ее словам, дополнительные решения возможны и на федеральном уровне, для того, чтобы улучшить ситуацию, передает ТАСС.

Матвиенко заверила, что вопрос находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания.

В октябре, перед началом нерабочих дней, спикер СФ не поддерживала введение нового федерального локдауна из-за коронавируса. Она отмечала, что это будет "огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан", напоминает Regnum.

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Теги: валентина матвиенко, коронавирус



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