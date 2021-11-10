Россияне, не имеющие медотвода от вакцинации от COVID-19, должны ее пройти - Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, сегодня на совещании у Владимира Путина высказалась об уровне заболеваемости и вакцинации в стране.

Так, по мнению вице-премьера, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока власти оставляют планку в хотя бы 80%. Текущий уровень коллективного иммунитета составляет 48,4%, среди пожилых – 44,7%.

"Чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек", - заявила вице-премьер. "Все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации от COVID, должны ее пройти", - считает Голикова. Она добавила, что "все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в РФ, эффективны и безопасны".

Президент согласился: "Задержка с достижением коллективного иммунитета к ковиду может привести к опозданию с ревакцинацией, и многие усилия пойдут насмарку".

По мнению Голиковой, итогом нерабочих дней стало снижение темпов прироста заболеваемости на 2,1%, но при этом рост смертности от коронавируса вызывают тревогу. В то же время, по ее словам, высокие цифры по заболеваемости коронавирусом связаны с кратным увеличением тестирования.

Сейчас в стране занято 82,8% всех коронавирусных коек. В ряде регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма (чрезмерной реакции организма на инфекцию).

Голикова назвала регионы, где почти не растет коллективный иммунитет к коронавирусу: Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томская область, Ставрополье и Камчатка.

Также вице-премьер назвала регионы, где сложилась сложная ситуация с медицинским кислородом – это Воронежская, Кировская, Ивановская области и Севастополь.