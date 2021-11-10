Среди вакцинированных коронавирусом заболевает 0,4% - Мурашко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко озвучил последние данные по заболеваемости и вакцинации.

Министр отметил, что текущая волна пандемии распространяется стремительнее предыдущих.

Мурашко сообщил, что число привитых от общего количества заболевших граждан составляет 3-4%. При этом от общего количества вакцинированных заболевает только 0,4%. Около 4,5 млн граждан уже ревакцинировались.

В сутки в стране прививается более 700 человек на 100 тыс. населения.

В больницах с ковидом находятся около 258 тыс. пациентов, из них порядка 30 тыс. – в тяжелом стоянии, 7 тыс. – на ИВЛ.