Среди вакцинированных коронавирусом заболевает 0,4% - Мурашко
Глава Минздрава России Михаил Мурашко озвучил последние данные по заболеваемости и вакцинации.
Министр отметил, что текущая волна пандемии распространяется стремительнее предыдущих.
Мурашко сообщил, что число привитых от общего количества заболевших граждан составляет 3-4%. При этом от общего количества вакцинированных заболевает только 0,4%. Около 4,5 млн граждан уже ревакцинировались.
В сутки в стране прививается более 700 человек на 100 тыс. населения.
В больницах с ковидом находятся около 258 тыс. пациентов, из них порядка 30 тыс. – в тяжелом стоянии, 7 тыс. – на ИВЛ.