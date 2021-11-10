10 Ноября 2021
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Сотрудников аппарата Госдумы могут уволить за отказ прививаться

К непривитым и не переболевшим COVID-19 депутатам Госдумы, которых насчитывается 14% и сотрудникам аппарата (4,6%) руководство нижней палаты будет использовать дифференцированный подход.

Отношение к невакцинированным и не переболевшим коронавирусом работникам аппарата Госдумы будет более жестким: с ними прекратят служебные отношения.

"В аппарате Думы все работники являются госслужащими, размер их зарплаты, условия труда и предъявляемые квалификационные требования регулируются профильным законом. У помощников депутатов условия попроще – как правило, они приходят на срочные трудовые договоры", – сообщил директор Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук.

В дальнейшем, возможно, будет пересмотрен подход и к депутатам. Сейчас в Госдуме тестируют на вирус депутатов перед неделей пленарных заседаний в воскресенье и понедельник. Вопрос о том, как в дальнейшем проходить ПЦР-тестирование народных избарнников, еще будет обсуждаться, пишут "Ведомости".

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Сергей Казанков предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой расширить ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета. Они предлагают бесплатно делать анализы гражданам при первых признаках ОРВИ.

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Теги: Госдума, коронавирус, вакцинация



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