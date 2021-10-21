Депутаты предложили ввести массовое бесплатное тестирование на COVID-19

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Сергей Казанков предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой расширить ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета. Они предлагают бесплатно делать анализы гражданам при первых признаках ОРВИ, пишет "Коммерсант".

Отметим, что сама Голикова накануне на совещании с президентом настаивала на расширении тестирования в регионах, и Владимир Путин ее поддержал, назвав тестирование одним из инструментов сокращения заболеваемости наряду с вакцинацией.

Куринный и Казанков в своем обращении на имя Голиковой указывают, что одной из причин неконтролируемого роста заболеваемости является неспособность системы здравоохранения эффективно прерывать цепочки распространения вируса.

Парламентарии указывают на отсутствие массового тестирования в регионах даже для граждан, у которых уже есть признаки ОРВИ. Поэтому они лично идут в перегруженные поликлиники или вовсе ходят на работу или в общественные места.

Работодатели не в состоянии обеспечить регулярное тестирование хотя бы тех работников, которые трудятся в закрытых помещениях.