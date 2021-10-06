06 Октября 2021
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Происшествия В России Москва
Марина Ракова (2021) | Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Источники: Вице-президент Сбербанка явилась в полицию сама – после задержания мужа

Стали известны подробности задержания Марины Раковой, бывшего замминистра просвещения России и вице-президента Сбербанка. Сейчас, по данным МВД, с женщиной проводятся следственные действия.

Источники ТАСС и Telegram-канала "112" сообщают, что Ракова сама пришла в полицию. Mash поясняет: женщина явилась к силовикам после того, как те задержали ее мужа Артура Стеценко. Он работал в Фонде новых форм развития образования, где Ракова сама была гендиректором и помогала в бытность замминистра.

Ракова является фигуранткой дела о хищении денежных средств в особо крупном размере. По данным РБК, женщина могла помогать Фонду получать средства из бюджета на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Позднее экспертиза выявила, что отчеты о выполнении обязательств по этой программе были фальсифицированы.

Между тем, в пресс-службе Сбербанка заявили, что Ракова была уволена с поста вице-президента банка 4 октября "в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства". В кредитной организации она занимала пост руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования".

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Источники: Вице-президент Сбербанка явилась в полицию сама – после задержания мужа

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Теги: марина ракова, мошенничество, полиция, задержание, сбербанк



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