Источники: Вице-президент Сбербанка явилась в полицию сама – после задержания мужа

Стали известны подробности задержания Марины Раковой, бывшего замминистра просвещения России и вице-президента Сбербанка. Сейчас, по данным МВД, с женщиной проводятся следственные действия.

Источники ТАСС и Telegram-канала "112" сообщают, что Ракова сама пришла в полицию. Mash поясняет: женщина явилась к силовикам после того, как те задержали ее мужа Артура Стеценко. Он работал в Фонде новых форм развития образования, где Ракова сама была гендиректором и помогала в бытность замминистра.

Ракова является фигуранткой дела о хищении денежных средств в особо крупном размере. По данным РБК, женщина могла помогать Фонду получать средства из бюджета на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Позднее экспертиза выявила, что отчеты о выполнении обязательств по этой программе были фальсифицированы.

Между тем, в пресс-службе Сбербанка заявили, что Ракова была уволена с поста вице-президента банка 4 октября "в соответствиями с действующими нормами трудового законодательства". В кредитной организации она занимала пост руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования".