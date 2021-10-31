В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту

В Екатеринбурге открыто движение по реконструированной части Макаровского моста. Запустили его сегодня и.о губернатора Алексей Шмыков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Они проехали по мосту на первом трамвае.

Напомним, Макаровский мост через Исеть на ул. Челюскинцев находился в эксплуатации с 1959 года. Техническое состояние моста оценивалось как крайне неудовлетворительное из-за высокой степени износа конструктивных элементов. Реконструировать мост начали в 2017 году.

В ходе первого этапа рядом со старой была построена новая часть моста. На ней сделали три полосы для автотранспорта и трамвайную линию в одну сторону, а также тротуар дл пешеходов. В рамках второго этапа снесли старую часть, и на ее месте сейчас возводится еще одна. На ней тоже будет три полосы для автотранспорта и одна трамвайная (в другую сторону). В последние месяцы мост перекрывали каждые выходные для испытания конструкции.

Предполагается, что в результате реконструкции пропускная способность вырастет в полтора раза. Ширина моста с 24,6 метров увеличится до 42,6 метров. Движение с четырехполосного станет шестиполосным. Общая стоимость объекта составила 1,5 млрд руб. Финансирование велось за счет местного и областного бюджета в пропорции 50 на 50.

В 2022 году планируется благоустроить и обустроить съезд № 2 протяженностью 335 метров, возвести очистные сооружения на левом берегу производительностью 100 л/с и правом берегу производительностью 40л/с, сделать архитектурную подсветку моста, демонтировать низководный мост.