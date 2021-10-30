30 Октября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
инаугурация, трубецкой (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой на инаугурации в должности главы Сургутского района: Работать будем много и честно

Состоялась церемония инаугурации Андрея Трубецкого, который вступил в должность главы Сургутского района на второй срок, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета второй раз подряд Андрея Трубецкого. До участия в выборах конкурсная комиссия допустила двух кандидатов: директора МУП «СРЭС» Владислава Васькова и действующего главу Сургутского района Андрея Трубецкого.

В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета.

инаугурация, трубецкой(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова поздравила Андрея Трубецкого со вступлением в должность от имени тюменского парламента.

В ходе короткого брифинга для местных журналистов Трубецкой отметил, что работа главой муниципалитета второй срок подряд - это в какой-то степени вызов для главы и его команды.

инаугурация, трубецкой(2021)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Говорят, первый срок дается авансом, а второй уже надо заслужить. Хотелось бы не ради цифр или наград, а делом и результатами доказать, что мы можем работать еще лучше", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

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Андрей Трубецкой на инаугурации в должности главы Сургутского района: Работать будем много и честно

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Теги: трубецкой, инаугурация, сургутский район



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