Андрей Трубецкой на инаугурации в должности главы Сургутского района: Работать будем много и честно

Состоялась церемония инаугурации Андрея Трубецкого, который вступил в должность главы Сургутского района на второй срок, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне депутаты думы Сургутского района единогласно избрали главой муниципалитета второй раз подряд Андрея Трубецкого. До участия в выборах конкурсная комиссия допустила двух кандидатов: директора МУП «СРЭС» Владислава Васькова и действующего главу Сургутского района Андрея Трубецкого.

В ходе церемонии инаугурации Андрей Трубецкой произнес присягу. Председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий вручил ему удостоверение главы муниципалитета.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова поздравила Андрея Трубецкого со вступлением в должность от имени тюменского парламента.

В ходе короткого брифинга для местных журналистов Трубецкой отметил, что работа главой муниципалитета второй срок подряд - это в какой-то степени вызов для главы и его команды.

"Говорят, первый срок дается авансом, а второй уже надо заслужить. Хотелось бы не ради цифр или наград, а делом и результатами доказать, что мы можем работать еще лучше", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.