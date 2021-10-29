"Достойно эпизода в фильме Кустурицы": Михалков высказался о свадьбе потомка Романовых

Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своего шоу "Бесогон" обратился к теме западных карикатур на Россию, ее руководителей, о клевете, которая подается то в сатирическом, то в самом серьезном ключе.

Михалков считает, что Западу даже не надо придумывать поклепы – граждане России часто сами делают гораздо больше, чтобы очернить родную страну.

Не обошелся свежий выпуск без "Сбера": на этот раз автор "Бесогона" разбирает ситуацию с уголовным делом о мошенничестве, фигурантами которого стали экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Михалков напоминает, что в министерстве Ракова отвечала за цифровизацию образования, а потом перешла в "Сбер". "Сбер" Михалков винит в пособничестве деградации образования. У "Шанинки" режиссер нашел связи с Оксфордским российским фондом, учредителем которого, по данным Михалкова, является Фонд Ходорковского. Также автор обратил внимание на то, что та же Ракова – человек талантливый и образованный, но ее таланты направлены не на созидание. "Эти люди созидают то, что разрушает нас, вот в чем весь ужас. Это все сопровождается красивыми лозунгами, наукообразием. Сколько нужно еще, чтобы мы доперли, что это тьма?" – задается вопросом Михалков.

Заключительную часть выпуска потомок знатного русского дворянского рода Михалковых посвятил "звенящей пошлости" – свадьбе потомка рода Романовых в Исаакиевском соборе, месяц назад ее широко обсуждали в прессе.

Михалков вспоминает, что присутствовал при первом визите в Россию Георгия и его матери, великой княжны Марии. Режиссер рассказал, что тогда посоветовал княжне отдать сына в России в кадетское училище, "чтобы через 10 лет вышел русский офицер, Романов, представитель рода, пусть и не наследник". "Это было бы красиво, достойно. Но этого не случилось. Вместо этого приехал к нам Митрофанушка, сыграл абсолютно румынскую свадьбу, достойную эпизода в фильме Эмира Кустурицы, - переживает Михалков. - Мы привыкли к хайпу на уровне шоу-бизнеса, но тут на государственном уровне хайп".

"Мне трудно поверить, что Патриарх мог дать такое благословение. С трудом верится, что министр внутренних дел Колокольцев дал распоряжение полиции сам сопровождать кортеж. А почетный караул Западного военного округа? Когда я это увидел, я подумал, что может быть это артисты? – продолжает режиссер. - Люди, которые давали такие распоряжения – они владели информацией хоть какой-то?". Под "информацией" Михалков подразумевает, что даже предки Георгия не имели права на престол, зато приветствовали борьбу против советской России и не стеснялись связей с нацистами.

"Как может быть на государственном уровне такой шутовской хайп? Это игра в царя, и в дворян, и в графьёв продолжается много лет", - говорит Михалков. Он также считает, что признаком фарса является подмигивание Георгия во время венчания (на это пресса тоже обратила внимание).

"Цесаревич подмигнул кому-то во время венчания. Одно из значений – возможность сговора. Принц Гоша во время венчания, священного таинства в Исаакиевском соборе умудряется поймать чей-то взгляд и подмигнуть. Не могу представить себе никого из его предков, кто мог бы так подмигнуть во время венчания", - заключает Михалков.